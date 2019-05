Catarina Silva Hoje às 19:10 Facebook

Um choque em cadeia, esta sexta-feira, envolvendo nove viaturas, na A29, junto ao nó de Espinho, resultou em dez feridos, um deles grave.

A circulação está cortada no sentido norte-sul. Há uma fila de quilómetros na A29, com centenas e centenas de carros presos depois do acidente.

No local, estão 21 elementos com 10 viaturas, dos Bombeiros do Concelho de Espinho e Bombeiros da Aguda, apoiados pela VMER de Gaia.