Acidente na A29 corta trânsito entre Esmoriz e Espinho

Salomão Rodrigues Ontem às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente de viação na A29, no sentido Sul/Norte, entre Esmoriz e Espinho, provocou um ferido e o corte de trânsito automóvel naquele local.

A vítima, de cerca de 40 anos, terá sido projetada da viatura, que se despistou ao quilómetro 37.3. Foi assistida no local pelos bombeiros de Esmoriz e a equipa da VMER do Hospital de S. João do Porto, para onde o homem foi transportado.

Pelas 22.15 horas, já se circulava numa das faixas de rodagem da A29.

Acorreram ao local 20 operacionais e sete viaturas das corporações dos bombeiros de Esmoriz e concelho de Espinho, além da GNR.