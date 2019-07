Antiga sede do Sporting de Espinho demolida

Hoje às 12:09 Facebook

A antiga sede do Sporting de Espinho está a ser demolida por razões de segurança. A Câmara garante que a fachada deverá ser preservada.

"O edifício classificado da Rua 8 está em iminente situação de ruína pondo em risco a segurança pública com o eventua ldesprendimento de vários ornamentos que integram a fachada do prédio", sublinha a Autarquia, em comunicado.

"O imóvel, adquirido por um promotor imobiliário, é classificado de elevado interesse histórico-cultural e arquitetónico no património da cidade. Face à situação do edifício, aos perigos que representa para o domínio público e à obrigatoriedade legal de preservar a fachada principal ou garantir a sua replicação, a Câmara de Espinho elaborou um conjunto de relatórios técnicos que identificam as condições e requisitos exigidos ao proprietário para o desmonte da fachada", acrescenta o documento.

O Município explica que, depois de recolhidos e analisados todos os dados "técnicos, arquitetónicos, históricos e culturais" para a demolição, o promotor compromete-se a efetuar a "contenção e controlo dos edifícios consolidados, existentes a Norte e a Sul do imóvel". Além disso, garante que irá "reproduzir todos os elementos decorativos e a própria fachada".

"Todo este processo será rigorosamente monitorizado e acompanhado pelas equipas técnicas do Município, nomeadamente do Urbanismo, Planeamento Estratégico e Cultura e Museologia", conclui a Câmara de Espinho.