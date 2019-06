Autarca de Espinho acusa Governo de desvalorizar Centro Hospitalar

Salomão Rodrigues Hoje às 16:21 Facebook

O presidente da Câmara de Espinho, Pinto Moreira, considera "inaceitável" a situação a que "o Governo deixou chegar o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia-Espinho". O autarca fala em "forças ocultas" interessadas em colocar em causa o centro hospitalar.

"Parece que há forças ocultas e movidas por interesses insondáveis que pretendem desvalorizar e secundarizar o Centro Hospitalar, que serve um universo de 350 mil utentes nestes dois concelhos da Área Metropolitana do Porto", afirmou o autarca.

Pinto Moreira lamenta que o Centro Hospitalar tenha ficado de fora dos dez hospitais contemplados com 90 milhões de euros de investimento e mostra preocupação com a ausência de parte dos elementos do Conselho de Administração e "a inoperância que esta situação implica".

O autarca deu voz aos problemas que nos últimos dias têm sido tornados públicos, referindo que "há setores como o da enfermagem a funcionar nos limites, obrigando ao cancelamento de tempos operatórios", em várias especialidades.

Referiu ainda que "ninguém consegue explicar o ponto de situação da obra iniciada e da Fase C do Hospital, anunciada com pompa e circunstância pelos responsáveis governamentais".

Para o presidente da Câmara Municipal, o Centro Hospitalar "tem um corpo clínico e serviços médicos de excelência em várias especialidades" e "presta um inestimável e insubstituível serviço público de saúde à população do concelho de Espinho". Motivos que levam o autarca a apelar ao primeiro-ministro, ao ministro das Finanças e à ministra da Saúde para que "olhem para o Centro Hospitalar como um hospital indispensável para 700 mil pessoas, a sul do Douro e oriundas sobretudo dos concelhos de Gaia e Espinho".