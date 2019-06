Salomão Rodrigues Hoje às 13:24 Facebook

Uma baleia morta, com cerca de cinco metros, deu à costa na praia dos Pescadores, em Silvalde, Espinho.

A baleia foi deslocada pela maré para a zona do areal, de onde deverá depois ser removida. A presença do animal a escassos metros da praia atraiu muitos curiosos, que esperaram a chegada do mamífero.

Os bombeiros do concelho de Espinho estão a acompanhar a situação. A Polícia Marítima também está no local.