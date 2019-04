Câmara de Espinho apoia famílias com 750 euros por bebé

Salomão Rodrigues Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Espinho vai atribuir as famílias do concelho 500 euros pelo nascimento de cada filho e mais 250 euros no segundo ano de vida da criança. Designada de "Cheque-bebé", a iniciativa deve abranger cerca de 220 crianças.

"Portugal está infelizmente a viver um problema demográfico muito sério e tem vindo a perder população", explicou o presidente da Câmara Municipal, Pinto Moreira, considerando que este é um problema dos territórios de baixa densidade populacional, mas também as cidades como Espinho que, "teve um decréscimo na taxa de natalidade".

O autarca espera que o programa agora lançado e que terá efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2019, seja "um incentivo" e, "um contributo" para ajudar as famílias economicamente e na decisão de terem filhos.

A vereadora da Ação Social, Lurdes Ganicho, ressalva que os 750 euros atribuídos "não vão suprir todas as necessidades" dos bebés, mas serão um contributo "para as crianças viveram e crescerem de forma alegre e mais feliz".