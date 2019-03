Choque entre dois carros faz quatro feridos em Espinho

Catarina Silva e Salomão Rodrigues Hoje às 13:44 Facebook

A colisão entre dois ligeiros causou quatro feridos, este sábado de manhã, na Rua da Idanha, em Espinho.

Uma mulher, de 52 anos, sofreu ferimentos considerados graves. Há ainda a registar três feridos ligeiros, duas mulheres, de 40 e 60 anos, e um homem, de 26, que recusou transporte ao hospital.

No local, estiveram os Bombeiros do Concelho de Espinho com duas ambulâncias de socorro e um veículo de desencarceramento, com um total de nove elementos.

Foi ainda mobilizada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Gaia, duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Aguda e a PSP, com duas viaturas e quatro elementos.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Gaia.