Discussão familiar violenta leva quatro pessoas ao hospital em Gaia

Salomão Rodrigues 09 Junho 2018 às 19:27 Facebook

Twitter

Quatro pessoas da mesma família, entre as quais uma grávida, foram transportadas, este sábado à tarde, para o hospital de Gaia, em consequência de discussões violentas, em Paramos, Espinho.

As vítimas são um homem de 80 anos que sofreu ferimentos no rosto, duas mulheres, entre elas uma grávida, e um homem, ferido com arranhões superficiais.

Os bombeiros do concelho de Espinho assistiram os feridos no local, antes de estes serem transportados para o Hospital Santos Silva, em Gaia.

Desconhecem-se os motivos que estão na origem da discussão, que começou entre os familiares e terminou em agressões.