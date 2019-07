Espinho recebe financiamento de 476 mil euros para primeiras obras na rede de água

Hoje às 19:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A primeira fase da requalificação da rede de abastecimento de água de Espinho vai ser comparticipada em 476 mil euros pelo Fundo de Coesão, revelou, esta segunda-feira, a autarquia, que terá que aplicar ainda mais 820 mil euros na empreitada.

No total das três fases previstas para a intervenção global, o orçamento ronda os 8,5 milhões de euros, pelo que a câmara municipal pretende ainda obter outras fontes de financiamento para uma obra que o presidente da autarquia considera "essencial para resolver os problemas de água da cidade".

Joaquim Pinto Moreira explica que, nesta primeira etapa, está em causa um investimento de 1,3 milhões de euros que vai permitir renovar e substituir em vários pontos de Espinho uma rede de água que tem "mais de 50 anos e que está degradada porque já ultrapassou o seu tempo de vida útil".

Propondo-se resolver o problema das "roturas frequentes" na rede pública, o autarca diz que a empreitada já em curso ficará concluída em abril de 2021 e admite que as obras serão incómodas, mas antecipa: "Com este investimento, o município de Espinho ganha mais e melhor eficiência na economia e no uso da água, passando a ter uma rede pública de abastecimento totalmente renovada e modernizada".

Além da substituir vários quilómetros de condutas antigas ainda em fibrocimento por tubos em polietileno, a intervenção vai implementar novo equipamento de deteção de fugas na rede, como é o caso de "geofones e 'loggers'", e também prevê medidas para agilizar a transição de toda a infraestrutura para o conceito de "Água Inteligente".

Isso implicará "a crescente digitalização dos sistemas de abastecimento de água do concelho", nomeadamente com recurso a 'hardware' e 'software' para "telegestão" da rede.

Nesta primeira fase, a reabilitação do sistema envolve quatro zonas do concelho: uma que abrange a área entre as ruas 7 e 15 e entre as ruas 20 e 8; outra que abarca o troço da Rua 19 entre a Rua 22 e a rotunda da Rua da Congosta; uma terceira secção na Rua de Santo António, na freguesia de Silvalde; e uma quarta sobre a conduta adutora e o troço entre a Rua do Souto e a da Cavada Velha, na freguesia de Anta.

Pinto Moreira nota que os trabalhos irão assim beneficiar "22.385 habitantes e 11.971 alojamentos, o que representa mais de 70% da população do concelho e 755 dos alojamentos familiares clássicos do município".

As etapas seguintes do projeto global de 8,5 milhões de euros para requalificação geral da rede de água de Espinho deverão concretizar-se até 2024.