Um homem de 42 anos ficou este sábado de manhã ferido com gravidade em Anta, Espinho, quando manuseava uma frigideira.

A vítima estaria ao fogão quando o óleo da frigideira terá pegado fogo.

Sofreu queimaduras no rosto e nas vias respiratórias. Foi assistido no local pela VMER e INEM do hospital de Espinho.

Depois de ​​​​​​​establizado foi o Hospital da Prelada, Porto.