Linha do Norte esteve interrompida devido a atropelamento

A linha do Norte esteve interrompida, esta segunda-feira, devido a um atropelamento em Silvade, Espinho.

Um homem com cerca de 40 anos ficou ferido com gravidade, ao início da tarde de hoje, depois de ter sido colhido pelo comboio no apeadeiro de Silvalde, Espinho.

O homem foi colhido pelo intercidades que se deslocava para o Porto. Foi assistido no local pelos bombeiros do concelho de Espinho e VMER da Feira.

Depois de estabilizado foi transportado para o Hospital Santos Silva em Gaia.

A circulação ferroviária na linha do Norte esteve interrompida cerca de meia hora.

Estiveram no local sete homens dos voluntários do concelho de Espinho com três viaturas, VMER e PSP de Espinho.