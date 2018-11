Salomão Rodrigues Hoje às 12:53 Facebook

Twitter

Um incêndio, ao início da tarde deste domingo, num apartamento da rua 21, em Espinho, obrigou à intervenção dos bombeiros.

As chamas deflagraram na marquise da habitação e terão tido origem numa máquina de secar roupa.

Estiveram no local nove homens dos bombeiros do concelho de Espinho, que rapidamente controlaram as chamas.

A PSP tomou conta da ocorrência.