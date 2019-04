Motos personalizadas juntam dezenas de entusiastas em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 17:11 Facebook

É uma forma de arte. Transformar motos de série em peças únicas, que se distinguem pela sua singularidade e apostas arrojadas, num visual alternativo, é uma paixão que ganha adeptos em Portugal. Este sábado, algumas dezenas de entusiastas da customização dos veículos de duas rodas juntaram-se em Espinho.

O mote para o encontro foi o 1º Motorcycle Design Contest, promovido pela "Backdoor Shop", onde diversas motos se perfilaram num desfile de originalidade.

Há motos que ficam irreconhecíveis, sendo quase impossível saber o modelo de origem. Assentos, faróis e depósitos modificados, suspensões alteradas, quadros adaptados, são apenas algumas das inúmeras alterações onde não escapam os mais pequenos pormenores.

"Tratam-se de modificações, de uma ponta à outra, até as motos ficarem irreconhecíveis do que era a base", explicou Gregório Pereira, da organização que contou com 61 inscritos na iniciativa.

Diz que há, ainda, outro tipo de personalizações, "mais simples", como, "mudar a pintura, pneus, rebaixar assentos e retirar o máximo de plásticos".

Nuno Figueiredo, de Espinho, é um dos apaixonados que há mais tempo de dedica à customização. Ligado à aviação, como piloto, tem na alteração das motos um dos seus passatempos prediletos.

"Gosto de mecânica e dou um toque pessoal no que penso que se pode melhorar, sem retirar o estilo à época da mota", disse Nuno Figueiredo, que alterou profundamente a sua moto "BSA", de 1956.

Exemplo... antes. Moto BSA - década 50 Foto: Salomão Rodrigues/JN

Exemplo... depois. Moto BSA - década 50 Foto: Salomão Rodrigues/JN

"Ficou ao meu gosto. Só o berço do motor e o motor é que são originais, tudo o resto foi alterado", adiantou.

O piloto lembra que ali estão investidas "muitas horas e algum gasto. Fica caro alterar e restaurar as motos desta maneira", reconheceu.