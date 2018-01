Mulher colhida por comboio em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 17:48, atualizado às 18:56 Facebook

Uma mulher de 59 anos foi atropelada mortalmente na passagem de nível em Silvalde, Espinho, junto ao bairro social da Marinha, esta quinta-feira à tarde.

A vítima tinha acabado de fazer compras num estabelecimento da localidade e regressava a casa com as sacas na mão.

Ao passar pela passagem de nível junto ao Centro de Saúde do Bairro da Marinha terá tentado atravessar a mesma quando as cancelas se encontravam em baixo. Não reparou no comboio que seguia no sentido Sul/Norte e foi de imediato colhida pela composição. A mulher teve morte imediata.

Este atropelamento gerou mais uma vez uma onda de contestação da população que rapidamente se dirigiu ao local exigindo que sejam tomadas medidas para evitar que mais mortes continuem a acontecer ali.

Os bombeiros do concelho de Espinho estiveram presentes procedendo à recolha do cadáver. Também a PSP esteve no local com um forte dispositivo.