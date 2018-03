Mulher gravemente ferida encontrada na A41

Salomão Rodrigues Hoje às 21:04 Facebook

Twitter

Uma mulher com cerca de 60 anos foi encontrada, esta sexta-feira, ferida com gravidade em plena autoestrada A41, ao quilómetro 60.1, no sentido Picoto - Espinho.

A vítima, que apresentava ferimentos muito graves, estava caída na faixa de rodagem, tendo sido vista por condutores que de imediato alertaram as autoridades. Foi assistida no local pelos bombeiros de Lourosa e pela VMER de Gaia.

A vítima foi estabilizada e transportada ao Hospital Santos Silva, em Gaia.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a tentar apurar os contornos do sucedido.