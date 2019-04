Resolvida rutura na rede de abastecimento de água em Espinho

Hoje às 16:01 Facebook

A rutura na rede de abastecimento de água, que, no domingo, chegou a preocupar alguns habitantes de Espinho está já resolvida. A autarquia garante que "não há", "nem nunca houve", possibilidade de derrocada de edifícios.

"As infraestruturas foram todas repostas logo pela manhã e temos o problema resolvido", garantiu, ao JN, esta segunda-feira, a vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Lurdes Ganicho.

A autarca explica que foram reparadas as condutas e repostas as terras que tinham sido levadas pela água. "Prosseguimos com os trabalhos para evitar problemas em caso de chuva", adiantou.

O rebentamento de uma conduta na rua 19 afetou o abastecimento de água entre as ruas 19, 62 e 15 e as ruas 23, 14 e 18, mas os serviços municipais conseguiram restabelecer o fornecimento de água nas horas seguintes.

Uma forte corrente de água atingiu, ainda, as obras de requalificação do canal ferroviário, a poucos metros do casino de espinho, e deixou a descoberto parte da infraestrutura de um prédio, fazendo com que alguns moradores temessem pela sua segurança.