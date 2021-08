Já é possível ir a banhos na Praia da Baía em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 16:09 Facebook

Foi levantada, na tarde desta segunda-feira, a interdição da ida a banhos na Praia de Baía, em Espinho.

O resultado das análises, efetuadas na passada sexta-feira, confirmam que já não há motivo para continuar com a interdição depois de, no passado dia 25, vários banhistas terem tido reações alérgicas após contacto com o mar.

De acordo com informação avançada, ao JN, por Pedro Louro, responsável pela Proteção Civil de Espinho, as análises que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) efetuou sexta-feira estão dentro dos valores normais, permitindo, agora, a ida a banhos.