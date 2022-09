Vila Verde, 30/12/2017 - A colisão de dois automóveis, esta manhã, em Prado, provocou três feridos ligeiros. O acidente deu-se na Estrada Nacional 205 (EN205) e provocou o corte da mesma para socorro e limpeza da via. Os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, com quatro viaturas, e a VMER de Braga socorreram as vítimas. Na foto: O acidente provocou três feridos ligeiros (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens)

02 Setembro 2022