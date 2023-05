Mãe e filho feridos após colisão com veículo de mercadorias em Espinho

JN Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão rodoviária na tarde desta terça-feira, entre um veículo de mercadorias e um ligeiro de passageiros, na Rua do Porto, em Espinho, deixou uma mãe e um filho, de 37 e 10 anos, respetivamente, com ferimentos ligeiros.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Espinho, o alerta para a colisão foi dado às 17.26 horas e à chegada da corporação ao local, apenas os passageiros do veículo ligeiro estavam com ferimentos leves. Ainda assim, a mãe e o filho foram transportados para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.

Uma das vias da Rua do Porto ficou intransitável, mas a situação já foi regularizada, acrescentou a mesma fonte.

PUB

No local estiveram nove operacionais e três veículos.