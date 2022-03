Mar galga proteção e chega junto das casas em Espinho

O mar galgou a proteção costeira, este domingo de madrugada, em Silvalde, Espinho, com as águas a chegarem junto das habitações. O presidente da junta de freguesia, José Teixeira, reivindica intervenção urgente na defesa desta zona de costa.

A praia-mar fez com que o mar galgasse a defesa rochosa e o muro de proteção ao longo do bairro piscatório, fazendo com que as águas e areias invadissem a zona marginal, até junto das habitações.

O presidente da junta de freguesia, que esteve no local, confirmou que o mar "investiu como há muito não o fazia", considerando que "este é um drama já vivido, que começa a despertar".

José Teixeira diz ser necessário "salvaguardar a segurança das pessoas e bens. Vamos dar conta destes acontecimentos à Agência Portuguesa de Ambiente (AP) e esperar uma resposta", afirmou.

Adianta que a proteção de rocha "está a ceder", aumentando a preocupação do autarca e população. "Já contactei o presidente da Câmara Municipal [Miguel Reis] para que seja promovida uma reunião com a APA".

"Amanhã vamos colocar equipas de limpeza", referiu, ainda.