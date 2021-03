Miguel Reis é o candidato do PS à presidência da Câmara de Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 17:04 Facebook

A Comissão Política do PS Espinho aprovou o nome de Miguel Reis, presidente da concelhia e membro da comissão nacional do partido, como candidato à Câmara Municipal de Espinho nas próximas eleições autárquicas.

Miguel Reis, de 43 anos, é arquiteto, professor e investigador nas áreas da Governação do Mar, Energia e Ambiente, Novas Formas de Habitar e Proteção Civil.

Com um percurso pessoal, profissional e político centrado em Espinho, foi vogal da Assembleia de Freguesia de Anta, da Assembleia Municipal de Espinho e da Assembleia Distrital do Porto, sendo atualmente vereador da oposição na Câmara Municipal de Espinho.

De acordo com comunicado do PS, o candidato encara esta escolha com "grande sentido responsabilidade e enorme dedicação para servir Espinho e os Espinhenses", assumindo como princípio "uma gestão autárquica de proximidade, diálogo e participação, centrada na resolução dos problemas concretos dos cidadãos e capaz de colocar Espinho num caminho de futuro e desenvolvimento sustentável."