Uma mulher faleceu, este domingo de manhã, quando participava na eucaristia na Igreja Matriz de Espinho. O acontecimento inesperado provocou consternação entre os fiéis que participavam na missa.

A mulher, residente na freguesia de Anta, terá sido vítima de doença súbita, tendo caído inanimada durante a celebração. Foi assistida no local pelos bombeiros do concelho de Espinho e uma equipa da VMER da Feira. Contudo, o óbito acabaria por ser declarado no local.