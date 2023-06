Multidão parou em Espinho para ver as estátuas vivas

Centenas de pessoas juntaram-se, na tarde deste domingo, no Largo da Câmara Municipal de Espinho para assistirem à 25.ª edição do Encontro de Estátuas Vivas. A Autarquia, entidade organizadora, considera que o evento poderá tornar-se numa referência ainda maior neste tipo de arte de rua. Mais de 20 estátuas vivas deixaram os visitantes maravilhados com as suas "performances".

"Vimos no jornal que o evento ia acontecer e viemos de Vagos para ver este festival. É muito interessante e incrível ver todo o processo de estátua viva", observa Rodolfo Novo.

Guilherme Ferreira, 37 anos, de Sintra, há 20 anos que recria personagens nos eventos de estátuas vivas, sendo presença frequente em Espinho.