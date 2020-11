Obras de requalificação das Ruas 20 e 33 em Espinho arrancam segunda-feira

Salomão Rodrigues Hoje às 16:35 Facebook

As obras de requalificação das ruas 20 e 33 iniciam-se na próxima segunda-feira, com vista à renovação da rede de água e requalificação de passeios e via de circulação automóvel. A intervenção irá obrigar a alterações no trânsito.

Na Rua 33, a empreitada vai decorrer primeiramente no troço entre a Rua 8 e a Rua 20, com a substituição de toda a rede de água e a requalificação da via e passeios, ficando desta forma com novo pavimento e espaços de uso pedonal e ciclável.

Já na Rua 20, os trabalhos começam a norte, junto ao cemitério e até à Rua 3, com intervenção nas laterais. Além de infraestruturas de água serão construídos espaços pedonais e ciclovia, permitindo manter o trânsito nos dois sentidos atá à rua 3.

Esta intervenção prossegue por troços até à rua 33. Numa primeira fase até à rua 62, onde o trânsito ficará interdito sendo desviado para a rua 22 e Rua 18.

Dado o volume de obras em curso e os constrangimentos que provocam, a Câmara Municipal de Espinho diz pretender garantir os "canais de escoamento de trânsito alternativos e o cumprimento rigoroso dos prazos e calendário de execução destas obras para causar o menor impacto possível no quotidiano da cidade".

Estas obras estão englobadas no projeto global de intervenção profunda no subsolo da cidade para renovar a rede de água e "acabar de vez com as ruturas nas condutas antigas e o desperdício", justifica a autarquia.

O Executivo liderado por Pinto Moreira recorda que todos os projetos de obras em curso e a iniciar, que envolvem a renovação da antiga rede de água, "contemplam a criação de novas e melhores zonas pedonais e cicláveis, ruas mais inclusivas e acessíveis e a valorização ambiental e paisagística dos arruamentos estruturantes da cidade de Espinho".