Polícia Marítima chamada a investigar descargas de esgoto em Espinho

Um coletor de águas residuais situado na foz da Ribeira de Silvalde, a escassos metros do mar, em Silvalde, Espinho, está transformado em escoamento de esgoto. A denúncia é do presidente da Junta de Freguesia, José Teixeira, que chamou a Polícia Marítima ao local.

O autarca garante que há muito que a Ribeira de Silvalde tem sido alvo de descargas de esgoto, mas a situação tem vindo a agravar-se e, na manhã desta quinta-feira, o cheiro intenso que se fez sentir na Ribeira denunciou nova descarga.

"O coletor de águas pluviais está a debitar saneamento com grande intensidade. É uma situação que não deveria estar a acontecer numa altura em que as praias devem estar com as águas limpas e bem tratadas", referiu.

José Teixeira diz que o volume de esgoto é "bastante grande", transformando-se em "fonte de poluição direta para o mar". Motivos pelos quais decidiu chamar a autoridade marítima ao local.

"Parece que estamos num país do terceiro mundo, com esgoto a correr para o mar e ratazanas por todo lado", adiantou.

A Polícia Marítima procedeu à recolha de amostra e deverá, agora, dar início ao processo de averiguações. "Apresentamos que queixa contra desconhecidos", precisou.

José Teixeira garante que as descargas são do conhecimento da Câmara Municipal. "Já comuniquei várias vezes este problema à Câmara, mas ainda não fizeram nada para o resolver", acusou.

Contactada pelo JN, a Câmara Municipal de Espinho diz que não vai fazer qualquer declaração sobre o assunto.