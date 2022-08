Praias de Espinho reabrem a banhos

Estão já abertas a banhos todas as praias do concelho de Espinho que, na passada semana, tinham sido interditadas depois do resultado das análises terem revelado valores de poluição acima do recomendado.

De acordo com informação avançada, ao início da tarde de hoje, pela Câmara Municipal de Espinho, após a repetição das análises às águas balneares e "tendo-se verificado que os valores estão normalizados, foi revertida a interdição a banhos nas praias do nosso concelho".

"Ultrapassado o fenómeno de arrastamento de matéria orgânica provocado pela precipitação intensa ocorrida na madrugada do passado dia 16 e que afetou várias zonas urbanas de proximidade marítima com elevada concentração de pessoas e afluência turística em vários pontos do país, estão assim repostas as condições para que se possa usufruir das praias de Espinho sem restrições", garante a autarquia em comunicado.

Desde a passada semana que as praias de Espinho e algumas de Gaia se encontravam com os banhos interditos devido à presença de valores elevados de E-Coli.