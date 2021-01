Prédio devoluto ruiu em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um prédio devoluto ruiu, na manhã desta quinta-feira, na rua 16, em Espinho. Os bombeiros vão proceder à demolição controlada de parte da fachada, ainda em risco de queda.

O edifício degradado estava, há muito, com sinais evidentes de poder ruir a qualquer momento.

O proprietário teria sido antecipadamente notificado para proceder à necessária demolição, o que ainda não tinha acontecido.

Os bombeiros do Concelho de Espinho estiveram no local, tendo sido criado um perímetro de segurança ao redor do edifico.