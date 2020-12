PSP detém homem por suspeita de fogo posto em prédio

Salomão Rodrigues Hoje às 16:26 Facebook

A PSP de Espinho deteve um homem, de 54 anos, por suspeita de fogo posto, num prédio habitacional do concelho.

O incêndio, que acabou por ser combatido pelos bombeiros do concelho de Espinho, foi comunicado à PSP com referência de que teria origem criminosa.

Após diligências, a PSP apurou que o alegado autor do incêndio é residente no prédio em causa e se encontrava no interior do mesmo, na altura em que foi questionado pelas autoridades.

Diz a PSP que o homem "confirmou ter colocado algumas das suas peças de roupa no hall de entrada do referido prédio, ateando-lhes fogo".

Devido à inalação de fumo, 16 pessoas receberam assistência médica no local, não carecendo, contudo, de transporte a qualquer unidade hospitalar.

Do incêndio não se registaram danos materiais de relevo, pelo que o prédio ficou habitável, não havendo necessidade de realojamentos. Foi também dado conhecimento do caso à Polícia Judiciária, onde prosseguirá a respetiva investigação.