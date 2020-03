PSP trava passeios matinais junto ao mar em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias pessoas deslocaram-se, esta manhã, para junto da marginal de Espinho, para passeios à beiramar, contrariando as medidas de prevenção em relação à pandemia de Covid-19. A PSP tem convencido a maioria a regressar a casa, mas há, ainda, quem conteste a ação da PSP.

Com o despertar do dia, vários cidadãos têm-se deslocado até à zona costeira de Espinho para um passeio matinal, ou atividade física. Entre as pessoas presentes há inclusive pais acompanhados de filhos menores.

A PSP está no local desde as primeiras horas da manhã. O JN apurou que a grande maioria dos cidadãos acatam as indicações da PSP, mas há, ainda, quem resista e tente fazer valer os seus argumentos.

Uns justificam que vivem na cidade, nas proximidades do mar e que podem vir dar um passeio. Outros dizem que precisar de passear os cães.

Entre os que se deslocaram até à marginal contam-se cidadãos de Espinho, mas também da Feira, Santa Maria de Lamas e de S. Félix da Marinha, entre outros.