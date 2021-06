Rebentamento de conduta inunda escritório de Nuno Lacerda e destrói acervo 

Salomão Rodrigues Hoje às 12:22 Facebook

O rebentamento de uma conduta de água em Espinho inundou o escritório do arquiteto Nuno Lacerda, provocando prejuízos avultados. Desenhos e esquissos originais de projetos como o pavilhão Multimeios estão entre os documentos destruídos.

Após o rebentamento da conduta, que ocorreu ao final da tarde da passada segunda-feira , "a água veio pela rua abaixo, encontrou um desvio e entrou pela zona das paredes", explicou, ao JN, o arquiteto Nuno Lacerda , que é também vereador na Câmara Municipal.

A grande quantidade de água acabaria por atingir, desta forma, as instalações do escritório situado na Rua 62, esquina com a Rua 16.

O nível de água, que atingiu cerca de 30 centímetros de altura, provocou danos "claramente graves". Entre os prejuízos registados conta-se a perda de "desenhos [muitos deles de projetos] e livros". Também o material informático ficou danificado, mas ao contrário da documentação em papel, deverá ser recuperado ou substituído, afirmou o arquiteto.

"O que me preocupa mais foi o prejuízo relacionado com a perda de desenhos originais, inclusive os desenhos originais e esquissos do projeto do Multimeios e outros que eu guardava. Foi tudo pata o lixo".

Fotografias relativas a uma exposição dos 20 anos do Multimeios também ficaram danificadas.

'Estou ainda a tentar secar algumas coisas, mas já não será a mesma coisa. É muito triste, porque há coisas que aguardávamos com carinho achando que seriam um elemento importante para o futuro".

Nuno Lacerda diz que o sucedido está relacionado com "a falta de fiscalização das obras que estão a ser feitas. Eu próprio tenho chamado a atenção [dos trabalhadores] quando vejo que as intervenções não estavam a ser efetuadas devidamente".

"Nao há fiscalização. Eles [os intervenientes nas obras] fazem o que querem", acusa.

Ouvida pelo JN, a Câmara Municipal informou que se tratou de uma rutura de uma conduta velha, que de imediato foi desativada, tendo sido colocada em substituição uma nova. "São incidentes normais, que lamentamos. O munícipe terá que apresentar uma reclamação na câmara, que irá acionar o seguro que tem para o efeito", disse fonte da autarquia.

Foi feita participação à polícia da inundação.