Mar sobe e invade casas em Paramos. Café danificado no Furadouro

Salomão Rodrigues Hoje às 11:45

Várias casas em Paramos foram inundadas após a subida das água do Mar.

No Furadouro o café Onda Mar foi danificado. A rua 2, em Espinho, está cortada ao trânsito devido às projeções do mar que estão a galgar a proteção costeira. Mas é em Paramos que a situação está mais grave.

"Nem tivemos tempo para reagir. Não estávamos a contar com a água, foi tudo muito rápido, afirmou a proprietária do Restaurante Casarão do Emigrante, Carina Santos."A água entrou, mas não há prejuízos de maior".



O presidente da junta de freguesia de Paramos, Manuel Dias, lembra que ainda ontem a proteção naquela zona "foi reforçada com taludes", mas, "o mar galgou as proteções. Nos outros anos os taludes eram suficientes". "Felizmente nãotemos grandes danos a assinalar", disse

A Protecção Cívil foi acionada e a PSP encontra-se no local.

Pelas 12 horas é esperado o momento mais crítico com a ondulação a atingir o momento de maior intensidade.

O avanço do mar no Furadouro, Ovar, provocou estragos num café e há várias ruas a serem atingidas pelas águas provenientes das projeções. A PSP e Proteção Civil estão no local.