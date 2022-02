Rutura de tubagem adia cirurgias no Hospital de Espinho

A rutura de uma tubagem do Hospital de Espinho, esta sexta-feira de madrugada, obrigou ao reagendamento de várias cirurgias programadas.

De acordo com fonte do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, ao JN, a rutura de uma tubagem com cerca de 40 mm ocorreu de madrugada, tendo o problema sido detetado pela manhã. O incidente obrigou ao "reagendamento de 19 cirurgias" de ambulatório, que deverão efetuar-se dentro de uma a duas semanas.

O problema foi também anunciado, esta manhã, na página do presidente da Câmara Municipal de Espinho.

Miguel Reis diz que se tratou de uma rutura "na tubagem de aquecimento, ventilação e ar condicionado do Hospital Nossa Senhora da Ajuda".

O autarca acrescenta que este problema "provocou uma inundação que está a condicionar o funcionamento da unidade de cirurgia de ambulatório, do ginásio de reabilitação e das salas de raio-X e colheitas".

"Para além do cancelamento das 30 cirurgias previstas para hoje, os danos são exclusivamente materiais e já estão a ser avaliados pelos serviços", adiantou.

Deixou, ainda, um agradecimento "à pronta intervenção dos Bombeiros do Concelho de Espinho, que estão no local a acompanhar a situação e a apoiar os serviços do hospital".