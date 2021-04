Salomão Rodrigues Hoje às 13:50 Facebook

O cadáver de uma tartaruga-couro foi recolhido, esta terça-feira de manhã, na praia de Silvalde, em Espinho.

A tartaruga foi levada para o areal por um pescador, que depois alertou as autoridades que a recolheram. Será sujeita a necropsia para apurar a causa de morte

Elementos da Política Marítima do Douro e uma técnica do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, Ecomar, estiveram no local. De acordo com a técnica, esta é um das espécies mais comuns de tartarugas, na costa nacional.