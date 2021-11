Técnicas vão para a rua ajudar quem não tem um teto

Salomão Rodrigues Hoje às 13:22 Facebook

Projeto "Uma Vida" pretende ser complemento a respostas básicas tradicionais, como a alimentação e o vestuário.

Em Espinho, há uma equipa técnica de apoio social que não espera no gabinete o surgimento de quem precisa de ajuda diferenciada. Ao longo da semana saem do escritório e vão ao encontro dos sem-abrigo da cidade, tentando encontrar soluções, minimizando sofrimento e apontando alternativas de vida.

"Os sem-abrigo não aderem muito bem ao atendimento formal, em gabinete de porta fechada. É preciso ir ter com as pessoas", explica Marília Costa, a supervisora do projeto iniciado em outubro, "Uma Vida".