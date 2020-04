"Traga a tigela, nós oferecemos a sopa". Empresa de Espinho ajuda quem precisa

Salomão Rodrigues Hoje às 19:01 Facebook

"Em tempos de crise queremos ajudar quem mais precisa. Traga a tigela, nos oferecemos a sopa". A mensagem está escrita num cartaz afixado na sede da empresa de construção civil Irmãos Neto-Construções Lda, na Rua 62, em Espinho, e já surtiu efeito.

Esta terça-feira, primeiro dia da iniciativa solidária, sete cidadãos recorreram a este apoio, que se transformou também em alento e consolação.

"Foi uma forma que os administradores da empresa encontraram para ajudar as pessoas que precisam. Temos a nossa responsabilidade social e pretendemos colaborar", explicou, ao JN, Márcia Silva, funcionária da empresa de construção civil de Espinho.

Lembra que "existem pessoas a viver em quartos que não têm onde cozinhar ou onde comer e outras que não têm possibilidades financeiras".

Por isso, foi colocado o cartaz com a informação e a cozinha da empresa passou a confecionar as sopas que são entregues junto à entrada do estabelecimento.

"Estamos a fazer cerca de 20 sopas e se houver mais necessidade o número pode vir a ser ajustado, porque queremos ajudar quem precisa". "Hoje servimos umas sete sopas, mas penso que nos próximos dias virão mais pessoas", concluiu Márcia Silva.