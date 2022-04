Quatro feridos em acidente com ambulância do INEM em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 07:26, atualizado às 08:18 Facebook

Quatro pessoas ficaram feridas em consequência de um acidente com uma ambulância do INEM de Espinho, na Rua 33.

O acidente terá resultado da colisão entre a viatura do INEM e uma viatura ligeira de passageiros.

Inicialmente foram apontados três feridos, mas afinal são quatro - dois técnicos de emergência pré-hospitalar, um doente que era transportado na ambulância e o condutor do automóvel. São todos ligeiros, mas foram transportados para o Hospital de Gaia, de acordo com a fonte do CDOS de Aveiro.

Foram para o local os Bombeiros do Concelho de Espinho e PSP. Fonte do CDOS precisou que foram mobilizados bombeiros de Espinho e da Aguda, além da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Nova de Gaia.