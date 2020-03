Três feridos em colisão entre carro e moto em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 13:35 Facebook

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, em consequência de um acidente de viação ocorrido este domingo de manhã em Espinho.

O acidente envolveu um motociclo e um automóvel, que colidiram na Rua Principal, Lugar de Idanha.

O condutor do motociclo, de 41 anos, natural de Grijó, Vila Nova de Gaia, sofreu ferimentos graves. Foi assistido no local pelos bombeiros do concelho de Espinho e a equipa da VMER de Gaia. Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital Santos Silva, com acompanhamento médico.

Os ocupantes da viatura ligeira, de 20 e 16 anos, residentes em Idanha, sofreram ferimentos ligeiros, recusando transporte para a unidade hospitalar.

Os bombeiros do concelho de Espinho estiveram no local com sete operacionais e três viaturas. A PSP tomou conta da ocorrência.