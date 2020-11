Um morto e 21 infetados em Centro Social de Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 17:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma utente do lar do Centro Social S. Tiago de Silvalde, em Espinho, que tinha covid-19 morreu. Outros 21 utentes estão infetados, assim como vários funcionários.

De acordo com comunicado da instituição, os testes à covid-19 "apresentaram positivo para 22 utentes e para alguns funcionários, tendo os restantes apresentado teste negativo".

A direção refere, ainda, que há dois utentes hospitalizados e os restantes com infeção confirmada "acomodados em quartos individuais". Já os trabalhadores controlados com positivo, encontram-se no domicílio.

"À data, os utentes evidenciam um quadro clínico estável", asseguram os responsáveis.

Contudo, "lamenta-se profundamente o óbito de um utente com 91 anos, na manhã de ontem [segunda-feira], com teste positivo e um quadro clínico com antecedentes", esclareceu o Centro Social S. Tiago, situado na freguesia de Silvalde.

Os familiares dos utentes estarão a ser informados da atual situação "com regularidade diária". Foi ativado o plano de contingência e "efetuados todos os procedimentos adequados e acompanhados pela Unidade de Saúde Pública".

Uma Brigada coordenada pela Cruz Vermelha nacional está também a dar apoio à instituição.