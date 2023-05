Utentes exigem melhores serviços de saúde em Espinho

Elementos do designado movimento de utentes dos serviços de saúde de Espinho manifestam-se, este sábado de manhã, para exigir melhores condições destes serviços. Representantes de sindicatos ligados à saúde marcaram também presença.

"Reivindicamos a abertura da urgência do hospital", afirmou, ao JN, Pilar Gomes do movimento de utentes, acrescentando: "os serviços de saúde de Espinho têm vindo a degradar-se nos últimos anos".

Pilar Gomes recordou o encerramento da unidade de saúde da Marinha e a "falta de médicos de família" sentida pela população.

Os elementos dos sindicatos justificaram a sua presença no protesto com a solidariedade da causa e a preparação para a "marcha pelo direito à saúde" agendada para 20 de maio, pelas 15 horas, junto ao Hospital São João, no Porto.