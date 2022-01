Transporte público de Estarreja vai às aldeias e empresas

Hoje às 18:01 Facebook

Novo serviço da Câmara e da Transdev entra hoje em funcionamento. Viagens têm custo de 50 cêntimos.

As deslocações para o trabalho e para ir ao centro da cidade, em Estarreja, vão passar a ser mais fáceis. A Câmara, em parceria com a empresa Transdev, desenhou o projeto "Estarrejabus", que começa hoje a funcionar.

Pelo menos durante seis meses - tempo que dura a experiência-piloto -, um autocarro público de 25 lugares vai ligar, todos os dias, a estação de comboios ao Ecoparque Empresarial, seguindo, depois, em cada dia da semana, para um lugar ou freguesia diferentes. O resto da jornada será preenchido com viagens no centro urbano.

O dia, de segunda a sexta-feira, começa com o autocarro a sair da estação de comboios, às 7.40 horas, em direção ao Ecoparque, com objetivo de transportar pessoas que trabalhem na zona industrial. E, a meio da tarde, a partir das 15.40 horas, o trajeto repete-se.

Depois dessa primeira viagem diária, o autocarro vai operar um circuito diferente a cada dia da semana. À segunda-feira, serve Veiros. À terça, Pardilhó. À quarta, ruma a Canelas, Salreu e Fermelã. À quinta, vai à parte nascente do concelho, a Santeais, Santo Amaro e Santa Bárbara. Por fim, à sexta-feira, passa por Água Levada e Avanca. As viagens de regresso para os respetivos lugares acontecem ao início da tarde, com saída da Praça Francisco Barbosa, às 13.05 horas.

Durante o resto do dia, de segunda a sábado, o "Estarrejabus" oferece também um circuito urbano, que liga os principais pontos da cidade. Nos dias úteis, as viagens acontecem entre as 9.35 e as 19.20 horas. Ao sábado, a linha opera entre as 9 e as 12.15 horas.

Transporte a pedido

Na apresentação do serviço, ontem, João Alegria, vice-presidente da Câmara, sublinhou que o preço das viagens - que custam 50 cêntimos - é "simbólico". E anunciou, ainda, que passa a estar disponível a modalidade de "transporte a pedido", para lugares como Cabeças, Canedo, Barreiro de Cima e Barreiro de Além, Chousinhas, Rouçomil, Ventosa e Arneiro, que não tem paragens fixas.

"As pessoas podem solicitar à Câmara o pedido de transporte, na véspera, e o autocarro, em vez de fazer só o circuito normal, irá também a esses locais", explicou o autarca. Por seu turno, José Portadela, diretor de região da Transdev, sublinhou que "o transporte a pedido fará parte do futuro da mobilidade dos municípios e das populações, principalmente nas zonas mais interiores e com menor densidade populacional".

As viagens do "Estarrejabus" são gratuitas, até 14 de fevereiro, de modo a, segundo João Alegria, "dar a conhecer o serviço e as pessoas adquirirem hábito, incentivando-as a deixar os seus meios de transporte próprios".