Acidente na A1 faz dois feridos graves

Um homem de 38 anos e uma mulher de 65 ficaram feridos com gravidade depois do carro onde seguiam ter sido abalroado por um camião cisterna, este domingo à noite, na A1, antes da saída para Estarreja, no sentido Norte-Sul.

O veículo das vítimas, um Peugeot 206, estava encostado na berma da autoestrada devido a um pequeno toque com outra viatura e foi abalroado pelo camião, ao quilómetro 261.

O alerta para o acidente foi dado às 22.15 horas. Uma das vítimas foi transportada para o Hospital de Gaia e outra para o Hospital de Santo António, no Porto, segundo uma fonte dos Bombeiros de Santa Maria da Feira.

O trânsito esteve condicionado.

No local estiveram dez viaturas, 25 operancionais, duas VMER e ainda a Brigada de Trânsito.