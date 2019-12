Salomão Rodrigues Hoje às 09:02, atualizado às 09:07 Facebook

A A29 está cortada esta à circulação do trânsito na saída para Estarreja.

O corte da via, no sentido Norte/Sul, ocorreu devido a um despiste com um pesado de transporte de veículos e consequente queda do reboque para a estrada.

A GNR está no local do acidente