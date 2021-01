Colisão entre dois carros em Estarreja provoca um ferido

Sara Sampaio Alves Hoje às 12:38 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na rua do Couto, em Salreu, no concelho de Estarreja, provocou este domingo um ferido ligeiro, que depois de assistido no local pelos meios de socorro foi transportado para o Hospital de Aveiro.

O acidente aconteceu na manhã deste domingo, pouco depois das 10 horas.

Segundo informação avançada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, uma das viaturas estava parada quando o segundo interveniente colidiu.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Estarreja, que prestaram assistência ao condutor do veículo que viria a colidir com a viatura estagnada, por este se queixar de dores no peito. O ferido, considerado ligeiro, acabou por ser transportado para o Hospital de Aveiro.