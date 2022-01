Desfiles do Carnaval de Estarreja cancelados

João Paulo Costa Hoje às 16:05 Facebook

Os desfiles do Carnaval de Estarreja foram cancelados devido à pandemia, informou esta terça-feira a organização constituída pela Câmara e Associação de Carnaval.

"A organização do Carnaval de Estarreja e os 11 grupos desfilantes (sete grupos de folia e quatro escolas de samba), entende que não estão reunidas as condições para a realização dos desfiles carnavalescos de 2022", refere em comunicado o município, considerando que "o contexto pandémico atual não se compatibiliza com a realização dos corsos".

Recorde-se que a realização dos desfiles implica a mobilização de cerca de mil figurantes dos 11 grupos para um espetáculo ao ar livre que conta com a presença de milhares de espetadores.