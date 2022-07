Duas pessoas ficaram feridas num despiste, esta segunda-feira à tarde, na A1, em Estarreja.

O despiste do automóvel onde seguiam os feridos, de 50 e 64 anos, ocorreu no sentido norte/sul. O carro trazia um atrelado com um barco, que pertencerá à Armada Espanhola.

Estiveram no local os bombeiros de Estarreja e da Feira.

A GNR tomou conta da ocorrência.