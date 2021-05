Família de Gondomar morre em acidente a caminho de casa

Zulay Costa* Hoje às 19:56 Facebook

Mãe e filho morreram, na manhã desta segunda-feira, num despiste na A1, perto do nó de saída de Avanca, Estarreja, quando regressavam do Algarve para casa, em São Pedro da Cova, Gondomar. O padrasto, que ia no banco de trás, ficou ferido e ficou internado no Hospital de Santa Maria da Feira.

Ricardo Santos, 39 anos, era o condutor do Peugeot 308 que, cerca das 6.30 horas, entrou em despiste ao quilómetro 262, no sentido sul-norte. Ao lado, seguia a mãe, Olga Santos, de 60 anos, que ainda foi levada para o hospital, onde viria a morrer pouco depois. No banco de trás ia também o companheiro de Olga Santos, Zulmiro Monteiro, 61 anos.

"O carro despistou-se, passou a barreira de proteção, subiu uma rampa [talude] e bateu num poste", só então imobilizando-se, capotada", descreveu, ao JN, fonte dos bombeiros de Estarreja que, juntamente com o INEM, estiveram no socorro às vítimas.