Hidro-Eléctrica vai guardar história do arroz

Recuperação custa um milhão de euros, fica pronta em março e revitaliza área urbana de Estarreja.

Por fora a fachada mantém-se idêntica, mas por dentro a "transformação foi grande". Quem se admira é Joaquim Silva Matos, 88 anos, ao entrar no edifício da Hidro-Eléctrica - Descasque de Arroz, junto à estação de caminho de ferro, em Estarreja. Nos tempos áureos do cultivo nos campos do Baixo Vouga, trabalhou ali nos escritórios. A fábrica, porém, viria a fechar definitivamente em 1985 e o edifício entrou em degradação.

Em 2015, a família do fundador, Carlos Marques Rodrigues, doou o que restava à Câmara, num esforço para preservar a memória.