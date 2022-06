Homem morre em despiste na A1 em Estarreja 

O despiste de um automóvel, seguido de capotamento, causou a morte a um homem com cerca de 70 anos, ao início tarde desta quinta-feira, na A1, na zona de Avanca, concelho de Estarreja. A vítima mortal seguia ao volante da viatura, não tendo resistido aos ferimentos causados pelo acidente.

Ao que tudo indica, o despiste não terá envolvido terceiros. O condutor terá perdido o controlo do carro, entrando em despiste e saindo da via para a berma, ao capotar, tendo ido embater numa árvore.

O alerta para o acidente, que aconteceu no sentido sul-norte, foi dado às autoridades pelas 12.30 horas, mas a confirmação da existência de uma vítima mortal só chegaria mais tarde. Os bombeiros de Estarreja tiveram que desencarcerar o condutor, que acabou por não resistir aos ferimentos, acabando por morrer no local do acidente.

O outro ocupante da viatura, uma mulher, terá saído praticamente ilesa, com ferimentos ligeiros.

O despiste motivou constrangimento de trânsito na A1. Pelas 17 horas, os trabalhos na via ainda estavam em conclusão.