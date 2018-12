Centro de Saúde de Estarreja fechado por falha administrativa

Salomé Filipe Hoje às 13:38 Facebook

A Extensão de Saúde de Veiros, em Estarreja, está fechada há cerca de duas semanas, sem prazo previsto de reabertura.

O encerramento terá sido motivado por falta de pessoal no Centro de Saúde de Estarreja, o que levou a que a administrativa da Extensão de Veiros fosse recolocada na sede do concelho. O encerramento será, alegadamente, temporário, mas está a causar desconforto junto da população.

"O que me explicaram foi que uma funcionária administrativa se despediu, outra meteu baixa e, por isso, como ficaram com falta de pessoal, recolocaram a que estava na nossa extensão de saúde, que só funcionava da parte da manhã, em Estarreja", avança ao JN José António Marques, presidente da Junta de Freguesia de Beduído e Veiros. "Como sem administrativa o médico não podia trabalhar, retiram-no também de cá. Se encerrassem por falta de médicos, ainda percebia. Assim, não entendo", lamenta. A extensão de saúde em causa serve cerca de três mil utentes e está situada a quatro quilómetros da de Estarreja, que é onde a população agora tem de se deslocar para ter cuidados médicos. "No fundo, são oito quilómetros, ir e vir. Estamos a falar de uma população maioritariamente constituída por idosos e de uma localidade que não tem uma rede de transportes públicos que se coadune com as necessidades das pessoas", sublinha José António Marques.

Junta oferece funcionária

Apesar de não evitar "causar muito alarido" com o caso, uma vez que quer ser "parte da solução e não motivador de mais problemas", o presidente da Junta adianta que já ofereceu os serviços de uma das funcionárias da Autarquia, para preencher a lacuna na extensão de saúde. Mas a oferta foi recusada.

"O diretor-executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, Pedro Almeida, explicou-me que não é possível, por causa da nova lei de proteção de dados. Ainda por cima, a funcionária dos nossos quadros que eu disponibilizei trabalhou vários anos no hospital a fazer precisamente trabalho administrativo", acrescenta o autarca. O JN tentou, sem êxito, contactar Pedro Almeida.

Não admite fecho

"O que me dizem é que será mesmo temporário. Não me passa sequer pela cabeça que encerrem de vez a extensão", deixa claro o presidente da Junta.

Ir de táxi ao médico

Sem uma rede de transportes que permita a deslocação com facilidade a Estarreja, resta a quem não tem carro ir de táxi ao médico.