Trabalhador de recolha de lixo morre esmagado contra camião em Estarreja

Um funcionário de uma empresa de recolha de resíduos sólidos urbanos morreu, na tarde desta sexta-feira, em Veiros, Estarreja.

O acidente aconteceu pouco depois das 14 horas. O homem estava pendurado na parte de trás do camião, que procedia à recolha do lixo, quando uma carrinha ligeira de mercadorias bateu na traseira do pesado e esmagou a vítima, que teve morte imediata.

Três outras pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.

No local estiveram os bombeiros de Estarreja e da Murtosa, a VMER e a GNR.